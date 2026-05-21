Бригада ВСУ для золотой молодежи понесла большие потери в Сумской области
06:47 21.05.2026 (обновлено: 10:27 21.05.2026)
Бригада ВСУ для золотой молодежи понесла большие потери в Сумской области

Военнослужащие 158-ой ОМБр ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бригада ВСУ, считающаяся элитной и ориентированной на золотую молодежь, понесла большие потери в Сумской области.
  • Это подтверждают некрологи украинских националистов.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бригада ВСУ, которую преподносят как элитную для золотой молодежи, понесла большие потери в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов", — заявил собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в составе многих подразделений противника есть элитные роты, в которых военнослужащие числятся лишь формально, а на самом деле могут находиться даже за пределами страны.
Подобные соединения позиционируют как привилегированные, представители 158-й бригады не скрывают этого факта и рекламируют ее среди украинской золотой молодежи.
В Сумской области действует группировка войск "Север". За минувшие сутки в ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 165 военных, две бронемашины, 14 автомобилей и три станции РЭБ.
