Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бригада ВСУ, считающаяся элитной и ориентированной на золотую молодежь, понесла большие потери в Сумской области.
- Это подтверждают некрологи украинских националистов.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бригада ВСУ, которую преподносят как элитную для золотой молодежи, понесла большие потери в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов", — заявил собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в составе многих подразделений противника есть элитные роты, в которых военнослужащие числятся лишь формально, а на самом деле могут находиться даже за пределами страны.
Подобные соединения позиционируют как привилегированные, представители 158-й бригады не скрывают этого факта и рекламируют ее среди украинской золотой молодежи.
В Сумской области действует группировка войск "Север". За минувшие сутки в ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 165 военных, две бронемашины, 14 автомобилей и три станции РЭБ.
22 июня 2022, 17:18