ВСУ расстреливали мирных жителей Родинского при попытке набрать воду

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Боевики открывали огонь по мирным жителям населённого пункта Родинское в ДНР, пытавшимся набрать воду, рассказал РИА Новости беженец Михаил Скирда.

По словам собеседника агентства, один из таких случаев произошёл возле жилых домов, где местные жители регулярно набирали воду. Скирда рассказал, что группа людей попала под обстрел, когда направлялась к месту выдачи воды.

"Трое (боевика ВСУ - ред.) сидели в этажке. Один заскочил молодой, успел в подъезд. А этого положили. Тот пришел, три часа просидел, говорит: Виталика больше нет", — сообщил беженец.

По его словам, родственники долго не могли забрать тело погибшего из-за продолжающегося обстрела, тело удалось забрать только на следующий день.

"Он же шел за водой. Белая повязка, гражданский человек", — сказал Скирда.