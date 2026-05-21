ВСУ модифицируют мины немецкого производства, рассказал боец - РИА Новости, 21.05.2026
05:11 21.05.2026
ВСУ модифицируют мины немецкого производства, рассказал боец

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ модифицируют мины немецкого производства DM1399.
  • Модификация включает установку сейсмических, акустических, оптических датчиков и датчиков движения, что делает мины практически неуязвимыми для обезвреживания.
  • Сапер-десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Сократ» отметил, что раньше мины можно было обезвредить стандартными методами, но теперь это практически невозможно.
ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Германские мины DM1399, поставляемые НАТО на Украину, ВСУ модифицируют, оснащая сейсмическими, акустическими, оптическими датчиками и датчиками движения, после чего российским саперам остается их только уничтожать, так как обезвредить их практически невозможно, рассказал РИА Новости сапер-десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Сократ".
"DM1399, германская противотанковая мина оснащенная поражающими элементами… Для дистанционного минирования. Очень опасная вещь. Мощная. Кроме того, она изначально очень простая и легкая для разминирования. Но если ее модифицировать, изменить датчики цели, плату инициации, то в этом случае подходить к ней смертельно опасно", - сказал десантник с позывным "Сократ".
По словам бойца, противник модифицировал германские мины убрав с них штатные заводские взрыватели, и установив собственную плату инициации типа "Джоник" или "Верба".
"Это условные названия. Там разные платы, разные производители, разные принципы действия. А уж какие там датчики цели на эту плату нацеплены... Может быть акустический, может быть сейсмический, может быть датчик движения, оптический. Честно вам скажу, вариантов очень много… Но важно одно: если раньше мы думали, что опознали визуально мину и можно с ней стандартно действовать, то сегодня это практически невозможно", - отметил сапер.
