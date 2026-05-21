ВСУ модифицируют мины немецкого производства, рассказал боец

ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Германские мины DM1399, поставляемые НАТО на Украину, ВСУ модифицируют, оснащая сейсмическими, акустическими, оптическими датчиками и датчиками движения, после чего российским саперам остается их только уничтожать, так как обезвредить их практически невозможно, рассказал РИА Новости сапер-десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Сократ".

"DM1399, германская противотанковая мина оснащенная поражающими элементами… Для дистанционного минирования. Очень опасная вещь. Мощная. Кроме того, она изначально очень простая и легкая для разминирования. Но если ее модифицировать, изменить датчики цели, плату инициации, то в этом случае подходить к ней смертельно опасно", - сказал десантник с позывным "Сократ".

По словам бойца, противник модифицировал германские мины убрав с них штатные заводские взрыватели, и установив собственную плату инициации типа "Джоник" или "Верба".