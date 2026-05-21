00:03 21.05.2026
Священник раскрыл смысл Вознесения Господня

Священник Борисов: через Вознесение Христос участвует в жизни каждого человека

  • Священник Антоний Борисов заявил, что благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни.
  • По его словам, для апостолов это событие стало печальным, но в то же время оно имеет грандиозное значение для человечества, так как Христос вознесся на небо как богочеловек.
  • Вознесение Господне — один из 12 важнейших православных праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
"С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы", – сказал Борисов.
Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник.
"Дело в том, что Спаситель вознесся на небо, то есть в Царство Божие, не как призрак или фантом. Он вознесся как богочеловек, исцеливший и преобразивший человеческое естество", – пояснил он.
Вознесение – один из 12 важнейших православных праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи и завершает период ее празднования. В 2026 году его отметят 21 мая. В день Вознесения Христос собрал апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их и вознесся на небеса.
