Священник раскрыл смысл Вознесения Господня

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

"С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы", – сказал Борисов.

Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник.

"Дело в том, что Спаситель вознесся на небо, то есть в Царство Божие, не как призрак или фантом. Он вознесся как богочеловек, исцеливший и преобразивший человеческое естество", – пояснил он.