Воробьев рассказал о состоянии девочек, пострадавших при пожаре в Лобне

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Состояние двух девочек, пострадавших при пожаре в подмосковной Лобне, оценивается как средней тяжести, детей на вертолете доставили в Детский центр имени Л.М. Рошаля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.