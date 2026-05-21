Воробьев рассказал о состоянии девочек, пострадавших при пожаре в Лобне

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Состояние двух девочек, пострадавших при пожаре в подмосковной Лобне, оценивается как средней тяжести, детей на вертолете доставили в Детский центр имени Л.М. Рошаля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В четверг в прокуратуре и ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что из-за взрыва газа в квартире многоэтажки в Лобне произошли обрушение стены и пожар, в результате чего пострадали пять человек, из них двое - дети. Несмотря на оказанную помощь, мужчина 1987 и женщина 1993 года рождения скончались.
"Приехал в Детский центр имени Л.М. Рошаля к пострадавшим в Лобне детям. Двухлетнюю Ксюшу и 11-летнюю Леру на вертолете доставили в Красногорск из Лобненской больницы. Сейчас с ними их тетя. У обеих девочек - отравление угарным газом, состояние средней тяжести", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.