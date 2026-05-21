В Подмосковье два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
08:28 21.05.2026 (обновлено: 11:05 21.05.2026)
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области — Последствия пожара в многоквартирном доме в Лобне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной Лобне при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека: 32-летняя женщина и 35-летний мужчина.
  • Двух девочек госпитализировали с отравлением продуктами горения.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Два человека стали жертвами пожара в подмосковном городе Лобне, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Сегодня в Лобне в доме № 8 на улице Калинина произошел пожар, обстоятельства которого выясняются. К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, пострадали двое детей, рассказал губернатор. Девочек трех и 11 лет доставили в Лобненскую больницу с диагнозом "отравление продуктами горения". Сейчас за ними наблюдают врачи. В ближайшее время детей планируется перевести в центр имени Рошаля в Красногорске.
"Глава городского округа Лобня сейчас находится на месте трагедии. Поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами — они устанавливают все причины произошедшего", — добавил Воробьев.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Позже в Следственном комитете уточнили, что пострадавших трое — помимо двух детей, в больнице находится еще и взрослый. По данным ведомства, пожар на третьем этаже дома в Лобне начался после взрыва газа, там обрушилась стена между двумя квартирами. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
