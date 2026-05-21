Вологодчина отправила партию помощи стоимостью 3 млн рублей в зону СВО

13:42 21.05.2026
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Правительство Вологодской области совместно с региональной противопожарной службой отправило еще один гуманитарный груз стоимостью более 3 миллионов рублей в зону СВО, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Еженедельно отправляем военнослужащим наиболее востребованную технику и оборудование для выполнения боевых задач. В этот раз подготовили партию гумпомощи на сумму более 3 миллионов рублей — передадим автомобиль КамАЗ с гидроманипулятором и прицеп. Продолжаем всесторонне поддерживать наших героев и их родных. За время проведения специальной военной операции на гуманитарную помощь и социальные выплаты направили свыше 12,1 миллиарда рублей", — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
На прошлой неделе регион передал в помощь бойцам 30 беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей.
Также по заявкам воинских подразделений регулярно отправляют на фронт активаторы режима посадки БПЛА, строительные материалы и инструменты, средства радиосвязи, экипировку.
В Вологодской области поддерживают всех без исключения воинов — добровольцев, мобилизованных, контрактников, сотрудников ЧВК. Работа по сопровождению семей участников СВО выстроена по принципу "двух ключей": за каждой семьей закреплены представитель администрации от муниципалитета и куратор от службы соцзащиты.
Поддерживают бойцов и их родных различными выплатами и услугами — всего предоставляют 45 мер господдержки.
 
