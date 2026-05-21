Совбез Белоруссии: Литва открыла воздушное пространство для украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство Литвы открыло воздушное пространство для удара украинских БПЛА по российским регионам, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
- При этом, по его словам, Вильнюс, будучи членом ЕС и НАТО, должен быть защищен со всех сторон, но это не спасает его от беспилотников.
МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти Литвы открыли воздушное пространство для удара украинских БПЛА по российским регионам.
"Они (руководство Литвы ред.) открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины", — сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
При этом, по словам Вольфовича, Литва как член ЕС и НАТО по идее должна быть защищена со всех сторон, однако это не спасает от дронов, попадающих на ее территорию.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии также отметил, что власти прибалтийской республики, пугая свой народ, прячутся в подвалы — "так называемые бомбоубежища".
"Посмотрите, какие довольные и счастливые лица на тех фотографиях, которые они сами и публикуют. Это какой-то пиар и какое-то, наверное, безумие", — сказал Вольфович.
Он добавил, что Белоруссия нацелена на добрососедские отношения, мирное существование и решение всех конфликтов. При этом поступки властей стран Прибалтики, а также Польши вызывают недоумение и говорят "не в их пользу", резюмировал Вольфович.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.