19:01 21.05.2026
Около 10 тысяч бутылок с водой раздали пассажирам в Подмосковье в жару

© Фото : пресс-служба Минтранса ПодмосковьяПеревозчики общественного транспорта раздают пассажирам бесплатную воду
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Перевозчики общественного транспорта Подмосковья в период аномальной жары бесплатно раздали пассажирам около 10 тысяч бутылок с водой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Подмосковье продолжается акция по раздаче воды пассажирам общественного транспорта. До конца недели бесплатную воду можно получить на ж/д станциях, остановках и автовокзалах "Мострансавто". Теперь к ней присоединился и сервис "Яндекс Такси": совместно с таксопарками-партнерами он организовал выдачу бесплатной воды водителям – для них самих и для пассажиров во время поездки", — говорится в сообщении.
Воду раздают также сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании — на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском и Ленинградском вокзалах.
Московская область (Подмосковье)МострансавтоЦентральная пригородная пассажирская компания
 
 
