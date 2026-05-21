Около 10 тысяч бутылок с водой раздали пассажирам в Подмосковье в жару

"В Подмосковье продолжается акция по раздаче воды пассажирам общественного транспорта. До конца недели бесплатную воду можно получить на ж/д станциях, остановках и автовокзалах "Мострансавто". Теперь к ней присоединился и сервис "Яндекс Такси": совместно с таксопарками-партнерами он организовал выдачу бесплатной воды водителям – для них самих и для пассажиров во время поездки", — говорится в сообщении.