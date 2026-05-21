МИД ответил на вопрос о визах в Саудовскую Аравию для паломников

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Несмотря на взаимную отмену туристических виз между Россией и Саудовской Аравией, российским паломникам, направляющимся в Саудовскую Аравию на хадж нужно получать визы, которые выдаются по установленным квотам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Саудовской Аравией. Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что 11 мая 2026 года вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией

"В соответствии с положениями документа, граждане одной страны могут въезжать и пребывать на территории государства другой страны без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории этого государства", - сказала Захарова на брифинге

При этом она подчеркнула, что "визовый режим для российских граждан, направляющихся в Саудовскую Аравию для совершения паломничества в период хаджа, сохраняется".

"Такую категорию виз нужно получать только через аккредитованные агентства по установленным квотам", - добавила Захарова.

Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке Медине (Саудовская Аравия), которое каждый мусульманин, согласно предписаниям Всевышнего, обязан совершить хотя бы раз в жизни. Хадж ежегодно проходит перед праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха).