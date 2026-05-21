Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве назвали лучшие вина в алюминиевых банках - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 21.05.2026
В Роскачестве назвали лучшие вина в алюминиевых банках

РИА Новости: в рейтинг лучших вин в алюминиевых банках вошло 28 образцов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество подвело итоги исследования вин в алюминиевых банках, в рейтинг вошло 28 образцов от семи торговых марок.
  • Абсолютным лидером признано тихое вино «Фанагория. Зеленое Вино», а лучшими игристыми признаны вина, разлитые в винодельческих регионах — на Таманском полуострове и в Крымском районе Краснодарского края.
  • Более 7% исследованных вин не соответствовали органолептическим требованиям ГОСТ, основные замечания экспертов — окисление и проблемы микробиологии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Роскачество подвело итоги исследования вин в алюминиевых банках, в рейтинг вошло 28 образцов от семи торговых марок, формат продолжает расти, особенно среди молодых потребителей, рассказали РИА Новости в организации.
"Эксперты "Винного гида России" представили результаты нового этапа исследования вин в нестандартной упаковке - алюминиевых банках. В обновленный рейтинг вошло 28 образцов от 7 торговых марок. Доля таких вин в розничных продажах уже достигла 5% в штучном выражении, и этот формат продолжает уверенно завоевывать аудиторию, особенно среди молодых и динамичных потребителей", - говорится в сообщении.
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Эксперты раскрыли, как определить качественное вино
Вчера, 01:45
По итогам исследования абсолютным лидером признано тихое вино "Фанагория. Зеленое Вино" с 4,21 балла.
Лучшими игристыми в банках, по словам экспертов, стали вина, разлитые непосредственно в винодельческих регионах - на Таманском полуострове и в Крымском районе Краснодарского края. В категории "брют" и "сухое": "Шато Шуго" с 4,13 балла, "Розе Фризанте" - 4,09 балла, "Примо Бокале" - 4,07 балла и "Вилла Амалия" - 4,06 балла .
Среди полусладких игристых вин в банках лучшими признаны: "Примо Бокале" с 4,08 балла, "Брюле Фризанте" - 4,04 балла и "Ла Петит Перле" с 4,03 балла.
В Роскачестве отметили, что качественное вино в банке - это реальность. Так, лучшие образцы получили оценки, сопоставимые с недорогими винами в классической бутылке. При этом технология розлива предъявляет особые требования к производителю: герметичность, защита от света, специальное покрытие внутренней поверхности банки, контроль окисления и микробиологии.
Винный дом - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Россия стала шестой страной в Европе по производству вина
12 мая, 22:57
"У вина в банке есть очевидные преимущества: доступная цена, индивидуальная порция, удобство транспортировки. Однако разлить вино в банку непросто. Вино, особенно газированное и сладкое, может воздействовать на металл. Внутри банки есть специальное покрытие - от его целостности зависит качество. Кроме того, при розливе нужно строго соблюдать гигиену и защищать вино от кислорода. Проблемы с окислением и микробиологией - самые частые причины низких оценок", - прокомментировала руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
При этом в организации добавили, что категория оказалась неоднородной. Более 7% исследованных вин не соответствовали органолептическим требованиям ГОСТ. Основные замечания экспертов - окисление и проблемы микробиологии. Два образца, выпущенные "Евразийской алкогольной группой" в Московской области, получили дегустационный балл ниже 70 и направлены на дополнительное физико-химическое исследование.
"Вина в банках могут конкурировать по качеству с недорогими винами в обычных бутылках. Но для этого производителю нужно строго соблюдать технологию: от целостности внутреннего покрытия до контроля кислорода и микробиологии. Роскачество продолжит мониторинг этого растущего сегмента", - подытожили эксперты.
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Роскачество назвало лучшие оранжевые вина
7 мая, 03:34
 
ЭкономикаТаманский полуостровКрымский районКраснодарский крайРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала