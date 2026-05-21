Эксперты раскрыли, как определить качественное вино

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный ориентир для покупателя российского вина — знак «Вино России» на федеральной специальной марке, который получают после проверки подлинности происхождения сырья и подтверждения объема вина из этого сырья.

Эксперты советуют обращать внимание на производителя и его репутацию, год урожая, а также указание сорта винограда на контрэтикетке.

Для игристых вин, сделанных классическим методом, важна дата дегоржажа: чем свежее дата, тем ярче и живее вкус игристого вина.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный ориентир для покупателя российского вина - знак "Вино России" на федеральной специальной марке, но есть и другие признаки: год урожая, репутация производителя, указание сорта винограда и дата дегоржажа для игристых вин, рассказали РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России.

"Если говорить о российском вине, то на данный момент единственный подтвержденный знак качества - это знак "Вино России" на федеральной специальной марке (ФСМ или "акцизка") в виде круга с матрешкой. Этот знак получают после прохождения проверки на подлинность происхождения сырья (винограда) и подтверждения объема вина из этого сырья", - говорится в сообщении.

Помимо знака, эксперты советуют обратить внимание на производителя и его репутацию. "Это актуально для любых вин в любой стране, а также для российского вина это важно. У нас рынок еще молодой, и имя хозяйства часто говорит больше, чем красивая этикетка. Сейчас даже крупные производители могут делать достойные вина - это уже не редкость", - добавили там.

Год урожая специалисты отметили как один из самых полезных ориентиров. Для большинства российских вин лучше выбирать относительно свежие урожаи: белые и розовые - обычно 1-2 года от урожая, легкие красные - 1-3 года, серьезные выдержанные красные - дольше. Отмечается, что долгая выдержка хороша только для серьезных игристых классического метода, плотных красных с хорошей кислотностью и танинами и отдельных коллекционных белых.

"Если вы в 2026 году видите на полке недорогое розе урожая 2018 года - это скорее повод насторожиться, а не радоваться "выдержке" - молодое розе или легкий совиньон блан от долгих лет хранения только теряют свежесть. Российское виноделие в основном работает в стиле свежих фруктовых вин" - пояснили они.

Кроме того, хорошим знаком вина считается указание производителем сорта - это требование 468-ФЗ. "Когда вы видите на контрэтикетке надпись вроде "из белых сортов винограда" - перед вами вино невысокого качества", - предупреждают виноделы.

Для игристых вин, сделанных классическим методом, также важна дата дегоржажа - это момент, когда из бутылки после выдержки удаляют осадок дрожжей и окончательно укупоривают вино. Если дата дегоржажа указана, это очень хороший знак. Сейчас ее можно найти практически на любой бутылке игристого. Указывается она как "дата розлива", и не стоит путать ее с "датой оформления".

После дегоржажа игристое начинает постепенно терять свежесть, поэтому чем свежее дата дегоржажа, тем ярче и живее вкус. Для большинства российских игристых лучше, когда после дегоржажа прошло примерно от полугода до 3 лет. Однако для сложных игристых длительная выдержка - это плюс. Она дает ноты бриоши, орехов, сливочность, глубину. Но такую информацию на этикетке не указывают, ее можно найти на сайте производителя или продавца.

Кроме того, о качестве вина говорит нормальная натуральная пробка или качественный винтовой колпачок, а также аккуратная этикетка без перегруженного "люкса".