Рейтинг@Mail.ru
Эксперты раскрыли, как определить качественное вино - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 21.05.2026
Эксперты раскрыли, как определить качественное вино

РИА Новости: знак "Вино России" говорит о качестве напитка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота винодельческого предприятия
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа винодельческого предприятия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный ориентир для покупателя российского вина — знак «Вино России» на федеральной специальной марке, который получают после проверки подлинности происхождения сырья и подтверждения объема вина из этого сырья.
  • Эксперты советуют обращать внимание на производителя и его репутацию, год урожая, а также указание сорта винограда на контрэтикетке.
  • Для игристых вин, сделанных классическим методом, важна дата дегоржажа: чем свежее дата, тем ярче и живее вкус игристого вина.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный ориентир для покупателя российского вина - знак "Вино России" на федеральной специальной марке, но есть и другие признаки: год урожая, репутация производителя, указание сорта винограда и дата дегоржажа для игристых вин, рассказали РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России.
"Если говорить о российском вине, то на данный момент единственный подтвержденный знак качества - это знак "Вино России" на федеральной специальной марке (ФСМ или "акцизка") в виде круга с матрешкой. Этот знак получают после прохождения проверки на подлинность происхождения сырья (винограда) и подтверждения объема вина из этого сырья", - говорится в сообщении.
Винный дом - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Россия стала шестой страной в Европе по производству вина
12 мая, 22:57
Помимо знака, эксперты советуют обратить внимание на производителя и его репутацию. "Это актуально для любых вин в любой стране, а также для российского вина это важно. У нас рынок еще молодой, и имя хозяйства часто говорит больше, чем красивая этикетка. Сейчас даже крупные производители могут делать достойные вина - это уже не редкость", - добавили там.
Год урожая специалисты отметили как один из самых полезных ориентиров. Для большинства российских вин лучше выбирать относительно свежие урожаи: белые и розовые - обычно 1-2 года от урожая, легкие красные - 1-3 года, серьезные выдержанные красные - дольше. Отмечается, что долгая выдержка хороша только для серьезных игристых классического метода, плотных красных с хорошей кислотностью и танинами и отдельных коллекционных белых.
"Если вы в 2026 году видите на полке недорогое розе урожая 2018 года - это скорее повод насторожиться, а не радоваться "выдержке" - молодое розе или легкий совиньон блан от долгих лет хранения только теряют свежесть. Российское виноделие в основном работает в стиле свежих фруктовых вин" - пояснили они.
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Роскачество назвало лучшие оранжевые вина
7 мая, 03:34
Кроме того, хорошим знаком вина считается указание производителем сорта - это требование 468-ФЗ. "Когда вы видите на контрэтикетке надпись вроде "из белых сортов винограда" - перед вами вино невысокого качества", - предупреждают виноделы.
Для игристых вин, сделанных классическим методом, также важна дата дегоржажа - это момент, когда из бутылки после выдержки удаляют осадок дрожжей и окончательно укупоривают вино. Если дата дегоржажа указана, это очень хороший знак. Сейчас ее можно найти практически на любой бутылке игристого. Указывается она как "дата розлива", и не стоит путать ее с "датой оформления".
После дегоржажа игристое начинает постепенно терять свежесть, поэтому чем свежее дата дегоржажа, тем ярче и живее вкус. Для большинства российских игристых лучше, когда после дегоржажа прошло примерно от полугода до 3 лет. Однако для сложных игристых длительная выдержка - это плюс. Она дает ноты бриоши, орехов, сливочность, глубину. Но такую информацию на этикетке не указывают, ее можно найти на сайте производителя или продавца.
Кроме того, о качестве вина говорит нормальная натуральная пробка или качественный винтовой колпачок, а также аккуратная этикетка без перегруженного "люкса".
"И главный практический совет: если не знаете производителя - выбирайте не "самое выдержанное", а самое понятное и свежее вино от хозяйства с репутацией и прозрачным происхождением. Для российского вина это работает гораздо надежнее, чем громкие слова на этикетке", - заключили виноделы.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Россия на две трети обеспечена собственным вином, рассказал эксперт
28 апреля, 01:28
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала