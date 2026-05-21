ФСБ показала кадры задержания агента спецслужб Украины в Керчи.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что завербованный 32-летний житель Керчи самодельным взрывным устройством должен был подорвать железную дорогу, по которой шли цистерны с горюче-смазочными материалами. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему принудительные меры медицинского характера.