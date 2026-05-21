Ветеринар объяснил, почему нельзя стричь собак налысо в жару

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Собак нельзя стричь налысо в жару, поскольку шерсть защищает от перегрева и солнечных ожогов, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"В жару налысо стричь собак — не самая хорошая идея. Шерсть имеет теплозащитную функцию... На самом деле голая, незащищенная кожа более уязвима для ультрафиолетового (солнечного - ред.) воздействия. Поэтому если в жару пострижем собаку, мы просто рискуем получить солнечные ожоги", - сказал ветеринар " Газете.Ru ".

Он объяснил, что избавляться от шерсти стоит только если есть колтуны, поскольку они нарушают собственную терморегуляцию животного.

Шеляков также отметил, что с собаками больших пород и темной шерстью летом стоит изменить график прогулок.