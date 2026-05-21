Ветеринар объяснил, почему нельзя стричь собак налысо в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Собак нельзя стричь налысо в жару, поскольку шерсть защищает от перегрева и солнечных ожогов, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
"В жару налысо стричь собак — не самая хорошая идея. Шерсть имеет теплозащитную функцию... На самом деле голая, незащищенная кожа более уязвима для ультрафиолетового (солнечного - ред.) воздействия. Поэтому если в жару пострижем собаку, мы просто рискуем получить солнечные ожоги", - сказал ветеринар "Газете.Ru".
Он объяснил, что избавляться от шерсти стоит только если есть колтуны, поскольку они нарушают собственную терморегуляцию животного.
Шеляков также отметил, что с собаками больших пород и темной шерстью летом стоит изменить график прогулок.
"Если у вас большое животное, конечно, далеко не отходить от дома, если вдруг что-то предвидите, признаки недомогания, перегрева, чтобы можно было быстро вернуться домой", - заключил специалист.
