Первую российскую вакцину против менингококка будут вводить с трех месяцев
22:29 21.05.2026
Первую российскую вакцину против менингококка будут вводить с трех месяцев

Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
  • Первую российскую вакцину против менингококка будут вводить с трех месяцев.
  • Получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается в августе — сентябре 2026 года.
  • «Петровакс Фарм» планирует произвести 4 миллиона вакцин в год и быть готовым в 2027 году поставить столько вакцин, сколько нужно для прививки всех детей и группы риска среди взрослого населения.
ПОДОЛЬСК (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Первая российская вакцина против менингококка будет показана к применению с трех месяцев, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным коммуникациям "Петровакс Фарм" Кирилл Данишевский.
В четверг он сообщал, что получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается в августе-сентябре 2026 года.
"Наши мощности позволяют производить 4 миллиона вакцин в год. К концу года у нас будет сварено миллион доз. Это достаточно, чтобы стартануть кампанию по прививке детей. У нас будет показание с трех месяцев", - сказал Данишевский.
Он добавил, что сейчас идет подъем заболеваемости и смертности от менингококка, каждый год тысячи детей гибнут из-за этой инфекции, которая очень плохо поддается лечению.
"Мы готовы будем в 2027 году поставить вакцины столько, сколько нужно для того, чтобы привить всех детей и всю группу риска среди взрослого населения", - сказал Данишевский.
