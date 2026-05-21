Первую российскую вакцину против менингококка будут вводить с трех месяцев.

ПОДОЛЬСК (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Первая российская вакцина против менингококка будет показана к применению с трех месяцев, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным коммуникациям "Петровакс Фарм" Кирилл Данишевский.

В четверг он сообщал, что получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается в августе-сентябре 2026 года.

"Наши мощности позволяют производить 4 миллиона вакцин в год. К концу года у нас будет сварено миллион доз. Это достаточно, чтобы стартануть кампанию по прививке детей. У нас будет показание с трех месяцев", - сказал Данишевский.

Он добавил, что сейчас идет подъем заболеваемости и смертности от менингококка, каждый год тысячи детей гибнут из-за этой инфекции, которая очень плохо поддается лечению.