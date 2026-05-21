Регистрационное удостоверение вакцины против менингококка ожидают в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается в августе-сентябре 2026 года.
- Компания «Петровакс Фарм» получила лицензию Минпромторга России на производство вакцины против менингококковой инфекции.
- Клинические испытания показали, что вакцина лучше основного аналога.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается в августе-сентябре 2026 года, сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям "Петровакс Фарм" Кирилл Данишевский.
Ранее биофармацевтическая компания "Петровакс Фарм" сообщила, что получила лицензию Минпромторга России на производство вакцины против менингококковой инфекции.
"В данный момент у нас идет локализация менингококковой вакцины, как я говорил, с производством субстанции, с производством антигенов, конъюгации здесь. Для этого нам дополнительная лицензия понадобилась, которую мы получили от Минпрома буквально три месяца. Где-то в августе-сентябре ожидаем выход регистрационного удостоверения", - сказал Данишевский журналистам.
Клинические испытания вакцины показали, что она лучше основного аналога, добавил он.
