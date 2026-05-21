Переговорные позиции США и Ирана сблизились, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переговорные позиции США и Ирана сблизились, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.
"Соглашение с США не достигнуто, но позиции сблизились", - передает агентство источника.
По его данным, проблемными вопросами остаются обогащение урана в Иране и контроль Тегерана над Ормузским проливом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.