20:53 21.05.2026
Обвинение США в адрес Кастро напоминает ситуацию с Мадуро, считает эксперт

© AP Photo / Ismael Francisco — Рауль Кастро
Рауль Кастро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен считает, что обвинение американских властей в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро напоминает ситуацию с экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
  • Расмуссен подчеркнул, что подобные действия американской администрации подрывают доверие к ней со стороны мирового сообщества.
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Обвинение американских властей в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро напоминает ситуацию с экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявил в интервью РИА новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
"Это ужасное обвинение, оно похоже на то, что мы видели в случае с Мадуро", - сказал Расмуссен.
Он подчеркнул, что подобные действия американской администрации лишь подрывают доверие к ней со стороны мирового сообщества.
"Доверие к Соединенным Штатам падает, и они, к сожалению, доказали свою ненадежность", - отметил эксперт.
Ранее власти США выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле.
В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Мадуро и его супругу, а Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.
В мире — Венесуэла, США, Вашингтон, Николас Мадуро, Рауль Кастро, Эрл Расмуссен
 
 
