Обвинение США в адрес Кастро напоминает ситуацию с Мадуро, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен считает, что обвинение американских властей в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро напоминает ситуацию с экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Расмуссен подчеркнул, что подобные действия американской администрации подрывают доверие к ней со стороны мирового сообщества.

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Обвинение американских властей в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро напоминает ситуацию с экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявил в интервью РИА новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

"Это ужасное обвинение, оно похоже на то, что мы видели в случае с Мадуро ", - сказал Расмуссен

Он подчеркнул, что подобные действия американской администрации лишь подрывают доверие к ней со стороны мирового сообщества.

"Доверие к Соединенным Штатам падает, и они, к сожалению, доказали свою ненадежность", - отметил эксперт.

Ранее власти США выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле