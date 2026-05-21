Посольство в США рассказало, когда пройдет заседание суда по делу россиян

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Первое заседание суда с присяжными по делу экстрадированных в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина состоится не ранее 1 сентября 2026 года, заявило посольство РФ в США.
"Первое заседание коллегии присяжных с участием соотечественников состоится не ранее 1 сентября 2026 года", - сообщила дипмиссия.
Там также добавили, что посольство РФ продолжает плотно отслеживать ситуацию вокруг российских граждан, оказывая им все возможное содействие и консульско-правовую помощь.