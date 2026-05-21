ВМС США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американский флот не способен военным путем полностью обеспечить судоходство в Ормузском проливе, признал в четверг начальник штаба ВМС США адмирал Дэрил Кодл.

Он также отметил, что сопровождение судов в проливе является очень сложной задачей и поэтому необходимо дождаться момента, когда прекращение огня в регионе станет постоянным.