ВМС США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе - РИА Новости, 21.05.2026
19:55 21.05.2026
ВМС США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американский флот не способен военным путем полностью обеспечить судоходство в Ормузском проливе, признал в четверг начальник штаба ВМС США адмирал Дэрил Кодл.
"Есть много вещей, которые мы можем продолжать делать для усиления блокады, но, если мы действительно начнем предоставлять услуги по сопровождению судов через спорный пролив, то, по моему мнению как военного, военно-морской флот не сможет эффективно выполнять эту задачу", - сказал он на слушаниях в американском сенате, отвечая на вопрос о том, могут ли войска США открыть пролив военным путем.
Он также отметил, что сопровождение судов в проливе является очень сложной задачей и поэтому необходимо дождаться момента, когда прекращение огня в регионе станет постоянным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Однако в последние несколько дней на фоне заявления США о готовности нанести удар по Ирану иранские военные стали чаще сообщать о проходе судов через водный маршрут.
