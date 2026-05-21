В России появится новый ГОСТ на унитазы

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления.

Новый ГОСТ вводит более подробную классификацию унитазов, насчитывающую 16 видов.

Смягчены требования к размерам унитазов: высота от пола до борта теперь может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, он вступает в силу с июня, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ распространяется на керамические санитарные изделия, такие как унитазы, раковины, пьедесталы, биде и другие. При этом введена более подробная классификация приспособлений.

Так, в ГОСТе, введенном в 2018 году, унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. А новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов.

Их разделяют по типу установки (напольные, подвесные); по конструкции (компакт, моноблок и приставные); по организации омывания чаши (ободковые, безободковые, с душевым смывом); по расположению выпускного патрубка; по типу монтажа (скрытый и открытый); а также на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Так, если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.

А высота гидрозатвора теперь может составлять от 5 до 7 сантиметров вместо 6 сантиметров.