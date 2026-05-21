Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый ГОСТ на унитазы - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 21.05.2026
В России появится новый ГОСТ на унитазы

РИА Новости: в России приняли новый ГОСТ на унитазы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСанузел в квартире многоэтажного жилого дома
Санузел в квартире многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Санузел в квартире многоэтажного жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления.
  • Новый ГОСТ вводит более подробную классификацию унитазов, насчитывающую 16 видов.
  • Смягчены требования к размерам унитазов: высота от пола до борта теперь может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, он вступает в силу с июня, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
ГОСТ распространяется на керамические санитарные изделия, такие как унитазы, раковины, пьедесталы, биде и другие. При этом введена более подробная классификация приспособлений.
Мальчик у автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
18 мая, 01:02
Так, в ГОСТе, введенном в 2018 году, унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. А новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов.
Их разделяют по типу установки (напольные, подвесные); по конструкции (компакт, моноблок и приставные); по организации омывания чаши (ободковые, безободковые, с душевым смывом); по расположению выпускного патрубка; по типу монтажа (скрытый и открытый); а также на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Так, если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.
А высота гидрозатвора теперь может составлять от 5 до 7 сантиметров вместо 6 сантиметров.
ГОСТ вступит в силу с 1 июня текущего года.
Блюдо русской кухни - кулебяка с мясом - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Минпромторге рассказали, когда примут ГОСТ на традиционную русскую кухню
16 мая, 09:45
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала