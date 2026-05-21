Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа!" Новое решение Мерца по Украине вызвало шок в Киеве - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 21.05.2026
"Это катастрофа!" Новое решение Мерца по Украине вызвало шок в Киеве

Историк Гавришко осудила план Мерца сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский историк Марта Гавришко раскритиковала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца наделить Киев статусом "ассоциированного члена" Европейского союза.
  • По мнению Гавришко, это приведет к тому, что Владимир Зеленский продолжит получать деньги и оружие, а ЕС будет пытаться ослабить Россию за счет жизней украинцев.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X раскритиковала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца наделить Киев статусом "ассоциированного члена" Европейского союза.
"То есть Владимир Зеленский и дальше будет получать деньги и оружие, а ЕС за счет жизней украинцев будет пытаться стратегически ослабить Россию. Выигрышная ситуация для коррумпированных элит, но катастрофа для простых трудящихся", — отметила она.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Хочет уничтожить!" На Западе забили тревогу из-за решения Мерца по Украине
Вчера, 16:16
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Вот же ведьма!" Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость в Сети
Вчера, 21:00
 
В миреУкраинаФридрих МерцЕвросоюзГерманияВладимир ЗеленскийКиевКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала