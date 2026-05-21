"Это катастрофа!" Новое решение Мерца по Украине вызвало шок в Киеве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X раскритиковала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца наделить Киев статусом "ассоциированного члена" Европейского союза.
"То есть Владимир Зеленский и дальше будет получать деньги и оружие, а ЕС за счет жизней украинцев будет пытаться стратегически ослабить Россию. Выигрышная ситуация для коррумпированных элит, но катастрофа для простых трудящихся", — отметила она.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.