Кандидат в президенты Франции заявил, что ЕС разорится из-за Украины

ПАРИЖ, 21 мая – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, объявивший о намерении баллотироваться в президенты в 2027 году, назвал безумием идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в ЕС и заявил, что это привело бы к разорению Евросоюза.
Помимо этого, распространение на Украину обязательства о взаимной обороне означало бы "гарантированную войну с Россией", заявил политик.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.