21:36 21.05.2026
Кандидат в президенты Франции заявил, что ЕС разорится из-за Украины

Филиппо: особый статус Украины в ЕС разорит его

  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в ЕС.
  • Филиппо заявил, что предоставление Украине особого статуса в ЕС привело бы к разорению Евросоюза и "гарантированной войне с Россией".
ПАРИЖ, 21 мая – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, объявивший о намерении баллотироваться в президенты в 2027 году, назвал безумием идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в ЕС и заявил, что это привело бы к разорению Евросоюза.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении Мерца предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС.
"Безумие!.. Этот статус предоставил бы (Украине – ред.)… даже доступ к европейским фондам! А это значит разорение для нас", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Помимо этого, распространение на Украину обязательства о взаимной обороне означало бы "гарантированную войну с Россией", заявил политик.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В миреУкраинаФранцияГерманияФридрих МерцФлориан ФилиппоПатриотВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
