Кандидат в президенты Франции заявил, что ЕС разорится из-за Украины

ПАРИЖ, 21 мая – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, объявивший о намерении баллотироваться в президенты в 2027 году, назвал безумием идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в ЕС и заявил, что это привело бы к разорению Евросоюза.