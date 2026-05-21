Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина столкнулась с тяжелым финансовым положением.
- По словам Соскина, у Украины закончились финансовые средства и вооружение, несмотря на программу PURL.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украина столкнулась с тяжелым финансовым положением, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"В принципе уже понятно, что Украина лежит в руинах. Страну практически оставили разоренной и уничтоженной. <…> Это все военная политика Сырского и Зеленского. Надо обязательно поблагодарить Зеленского, Миндича и всех этих ребят, которые коробки с миллионами долларов выносят", — сказал он.
"Понятно, что никакого мира не будет. То есть Зеленский и его окружение предполагают, что они будут вести боевые действия дальше. Только нечем. Вести-то можно, только нечем", — резюмировал политолог.
Глава киевского режима ранее признавал, что на Украине существует дефицит противобаллистических ракет. В марте он заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением оружия, которое теперь нужно самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за задержек по инициативе PURL.