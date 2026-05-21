"Через границу". Выходка Прибалтики против России вызвала гнев на Западе

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Обвинения в адрес России из-за инцидентов с украинскими дронами на территории стран Прибалтики звучат нелепо, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"То есть Россия виновата в том, что они (власти стран Балтии — Прим. ред.) позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским целям? Получается, Москва виновата еще и потому, что не дает этим дронам пересекать свою границу и передвигаться по своей территории", — обрушился с критикой он.
Журналист отметил, что попытки переложить ответственность за инциденты с украинскими БПЛА на Россию – это "полная чушь".
Ранее во вторник Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Позднее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией республики.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.