16:43 21.05.2026
"Через границу". Выходка Прибалтики против России вызвала гнев на Западе

Украинский военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает обвинения в адрес России из-за инцидентов с украинскими дронами на территории стран Прибалтики нелепыми.
  • По мнению журналиста, попытки переложить ответственность за инциденты с украинскими БПЛА на Россию — это «полная чушь».
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Обвинения в адрес России из-за инцидентов с украинскими дронами на территории стран Прибалтики звучат нелепо, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"То есть Россия виновата в том, что они (власти стран Балтии — Прим. ред.) позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским целям? Получается, Москва виновата еще и потому, что не дает этим дронам пересекать свою границу и передвигаться по своей территории", — обрушился с критикой он.
Журналист отметил, что попытки переложить ответственность за инциденты с украинскими БПЛА на Россию – это "полная чушь".
Ранее во вторник Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Позднее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией республики.
С конца марта беспилотники не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.
