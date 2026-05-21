"Нет шансов". На Украине резко высказались об окончании конфликта

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У Украины нет реальной возможности победить в конфликте с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Призывать украинцев продолжать бороться за максималистские цели, не имея реальных шансов на победу, — это самоубийственное сочувствие", — написала она в соцсети X.