Рейтинг@Mail.ru
"Нет шансов". На Украине резко высказались об окончании конфликта - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 21.05.2026
"Нет шансов". На Украине резко высказались об окончании конфликта

Мендель: Украина не имеет реальных шансов на победу в конфликте с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у Украины нет реальной возможности победить в конфликте с Россией.
  • Мендель указала, что политика продолжения борьбы за максималистские цели ведет к гибели простых людей и потере целого поколения.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У Украины нет реальной возможности победить в конфликте с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Призывать украинцев продолжать бороться за максималистские цели, не имея реальных шансов на победу, — это самоубийственное сочувствие", — написала она в соцсети X.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Не способны". На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины
19 мая, 15:30
Мендель также указала, что подобная политика ведет к гибели простых людей, и страна при этом теряет целое поколение.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Их больше нет": на Западе сделали внезапное заявление об ударе по Украине
18 мая, 05:58
 
РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреЮлия МендельСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала