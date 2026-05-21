МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У Украины нет реальной возможности победить в конфликте с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Призывать украинцев продолжать бороться за максималистские цели, не имея реальных шансов на победу, — это самоубийственное сочувствие", — написала она в соцсети X.
Мендель также указала, что подобная политика ведет к гибели простых людей, и страна при этом теряет целое поколение.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".