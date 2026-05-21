13:24 21.05.2026
Фицо: в ЕС не поддержат идею сделать Украину "ассоциированным членом"

Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что предложение наделить Украину статусом "ассоциированного члена" ЕС не будет поддержано.
  • По его мнению, прежде чем вступать в организацию, Киев должен выполнить стандартные условия, как и другие страны, претендующие на членство.
  • Словацкий премьер отметил, что процесс вступления в Европейский союз длится годами.
БРАТИСЛАВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что предложение наделить Украину статусом "ассоциированного члена" Европейского союза не будет поддержано, Киев сначала должен выполнить стандартные для этого процесса условия, чтобы вступить в организацию.
О том, что Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.
"Я не видел этого предложения от господина канцлера… Что касается этой инициативы… полагаю, что сейчас нет никакой атмосферы в Европейском союзе для того, чтобы принимались такие шаги по отношению к Украине. Это моя позиция. Что касается членства кого бы то ни было, я сейчас не говорю об Украине, по-прежнему в силе то, что должны быть выполнены условия", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
По мнению словацкого премьера, есть другие страны, у которых есть право вступить в Европейский союз. "Прежде всего, это Черногория, Албания и Сербия", - перечислил он.
Фицо отметил, что процесс вступления в Европейский союз длится годами, поскольку страна должна выполнить необходимые для этого условия.
«
"Думаю, что у этой идеи (о наделении Украины статусом "ассоциированного члена" ЕС - ред.)...нет поддержки в Европейском союзе", - заключил словацкий премьер.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
