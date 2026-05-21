Фицо: в ЕС не поддержат идею сделать Украину "ассоциированным членом"

БРАТИСЛАВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что предложение наделить Украину статусом "ассоциированного члена" Европейского союза не будет поддержано, Киев сначала должен выполнить стандартные для этого процесса условия, чтобы вступить в организацию.