Фицо: в ЕС не поддержат идею сделать Украину "ассоциированным членом"

БРАТИСЛАВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что предложение наделить Украину статусом "ассоциированного члена" Европейского союза не будет поддержано, Киев сначала должен выполнить стандартные для этого процесса условия, чтобы вступить в организацию.
"Я не видел этого предложения от господина канцлера… Что касается этой инициативы… полагаю, что сейчас нет никакой атмосферы в Европейском союзе для того, чтобы принимались такие шаги по отношению к Украине. Это моя позиция. Что касается членства кого бы то ни было, я сейчас не говорю об Украине, по-прежнему в силе то, что должны быть выполнены условия", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
По мнению словацкого премьера, есть другие страны, у которых есть право вступить в Европейский союз. "Прежде всего, это Черногория, Албания и Сербия", - перечислил он.
Фицо отметил, что процесс вступления в Европейский союз длится годами, поскольку страна должна выполнить необходимые для этого условия.
"Думаю, что у этой идеи (о наделении Украины статусом "ассоциированного члена" ЕС - ред.)...нет поддержки в Европейском союзе", - заключил словацкий премьер.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.