МИД назвал проверку США лабораторий на Украине шагом к признанию проблемы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Проверка со стороны США биолабораторий на Уукраине является первым шагом на пути к признанию проблемы и ее урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь будут американцы еще проверять... Откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному регулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет", - сказала она на брифинге, говоря биолабораториях на территории Украины.