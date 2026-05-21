МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине является спектаклем, в котором Владимир Зеленский чувствует себя уверенно, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Эксперт обратил внимание на сообщение РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры о том, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) накопилось множество поводов для ареста жены Владимира Зеленского Елены.
"А почему не самого Зеленского? А почему не других членов правительства? Бывшего министра обороны (Украины Алексея - ред.) Резникова, который, кстати, был замешан в реальных коррупционных скандалах, связанных с закупками по завышенным ценам?" - поинтересовался он.
По мнению Безпалько, коррупционный скандал выглядит как "белый шум".
"Зеленский же шоумен? Он чувствует себя вполне уверенно в этом шоу", - заключил эксперт.
В мае 2026 года САП Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В ходе обнародования материалов следствия выяснилось, что во время работы Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Ермак присылал ей даты рождения кандидатов на высокие посты, чтобы проверить их на нумерологию.