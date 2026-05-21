Эксперт назвал коррупционный скандал на Украине спектаклем и белым шумом
09:34 21.05.2026
Эксперт назвал коррупционный скандал на Украине спектаклем и белым шумом

Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Богдан Безпалько назвал коррупционный скандал на Украине спектаклем.
  • Эксперт обратил внимание на то, что у НАБУ и САП накопилось множество поводов для ареста жены Владимира Зеленского Елены.
  • Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Зеленского, предъявили обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине является спектаклем, в котором Владимир Зеленский чувствует себя уверенно, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Нынешний скандал я расцениваю как спектакль. Ну, посидел Ермак несколько суток в СИЗО и вышел. Сидел в элитном номере, даже не хочется сказать камере. Ему носили хорошую еду. Это как в плохих детективах, где показывают воров в законе, которые живут в роскошных условиях", - сказал Безпалько.
Эксперт обратил внимание на сообщение РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры о том, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) накопилось множество поводов для ареста жены Владимира Зеленского Елены.
"А почему не самого Зеленского? А почему не других членов правительства? Бывшего министра обороны (Украины Алексея - ред.) Резникова, который, кстати, был замешан в реальных коррупционных скандалах, связанных с закупками по завышенным ценам?" - поинтересовался он.
По мнению Безпалько, коррупционный скандал выглядит как "белый шум".
"Зеленский же шоумен? Он чувствует себя вполне уверенно в этом шоу", - заключил эксперт.
В мае 2026 года САП Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В ходе обнародования материалов следствия выяснилось, что во время работы Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Ермак присылал ей даты рождения кандидатов на высокие посты, чтобы проверить их на нумерологию.
УкраинаРоссияКиевАндрей ЕрмакБогдан БезпалькоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Владимир Зеленский
 
 
