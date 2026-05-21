На Западе рассказали Киеву об условиях завершения конфликта с Россией - РИА Новости, 21.05.2026
02:34 21.05.2026
На Западе рассказали Киеву об условиях завершения конфликта с Россией

European Conservative: Украина будет вынуждена принять условия России

Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина добьется мира, только приняв условия России, пишет American Conservative.
  • Автор указывает, что у киевского режима изначально не было никаких шансов на победу, но Владимир Зеленский упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями для его страны.
  • Решение продолжать военные действия в 2022 году стали катастрофой как для Украины, так и для Европы.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украина будет вынуждена принять условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative.
"Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок. Это может быть неприятно; это может показаться несправедливым. <…> Но нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности", — говорится в материале.
Автор указывает, что у киевского режима изначально не было никаких шансов на победу, но Владимир Зеленский упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями для его страны. Решение продолжать военные действия в 2022 году стали катастрофой как для Украины, так и для Европы, признает журнал.
"Дисбаланс ресурсов между Россией и Украиной всегда означал, что Киев не мог и не стал бы побеждать", — резюмирует European Conservative.
Во вторник Пентагон опубликовал доклад для конгресса США, в котором назвал Зеленского препятствием для урегулирования украинского вопроса. В документе также указывалось, что причиной отсутствия прогресса в переговорах стало нежелание главы киевского режима уступать России территории и стагнация в вопросе гарантий безопасности.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
