МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украина будет вынуждена принять условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative.
"Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок. Это может быть неприятно; это может показаться несправедливым. <…> Но нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности", — говорится в материале.
Автор указывает, что у киевского режима изначально не было никаких шансов на победу, но Владимир Зеленский упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями для его страны. Решение продолжать военные действия в 2022 году стали катастрофой как для Украины, так и для Европы, признает журнал.
Во вторник Пентагон опубликовал доклад для конгресса США, в котором назвал Зеленского препятствием для урегулирования украинского вопроса. В документе также указывалось, что причиной отсутствия прогресса в переговорах стало нежелание главы киевского режима уступать России территории и стагнация в вопросе гарантий безопасности.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
