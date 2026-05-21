Краткий пересказ от РИА ИИ Украина добьется мира, только приняв условия России, пишет American Conservative.

Автор указывает, что у киевского режима изначально не было никаких шансов на победу, но Владимир Зеленский упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями для его страны.

Решение продолжать военные действия в 2022 году стали катастрофой как для Украины, так и для Европы.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украина будет вынуждена принять условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative.

"Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок. Это может быть неприятно; это может показаться несправедливым. <…> Но нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности", — говорится в материале.

Автор указывает, что у киевского режима изначально не было никаких шансов на победу, но Владимир Зеленский упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями для его страны. Решение продолжать военные действия в 2022 году стали катастрофой как для Украины , так и для Европы , признает журнал.

"Дисбаланс ресурсов между Россией и Украиной всегда означал, что Киев не мог и не стал бы побеждать", — резюмирует European Conservative.

Во вторник Пентагон опубликовал доклад для конгресса США, в котором назвал Зеленского препятствием для урегулирования украинского вопроса. В документе также указывалось, что причиной отсутствия прогресса в переговорах стало нежелание главы киевского режима уступать России территории и стагнация в вопросе гарантий безопасности.