В Брянской области мужчина пострадал при ударе ВСУ

БРЯНСК, 21 мая – РИА Новости. Мирный житель ранен при ударе ВСУ по жилому дому в поселке Белая Березка Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Целенаправленный удар киевский режим нанес по жилому дому. В результате террористических действий, к сожалению, ранен мирный житель", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Ковальчук также уточнил, что в результате атаки в доме произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.
