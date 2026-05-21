Учения ядерных сил России и Белорусии вступили в завершающую фазу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учения ядерных сил России и Белоруссии вступили в завершающую фазу.
- Войскам предстоит перемещение в новые позиционные районы и возвращение в пункты постоянной дислокации.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Учения ядерных сил вступили в завершающую фазу, войскам предстоит перемещение в новые позиционные районы и возвращение в пункты постоянной дислокации, сообщил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
"И ракетчики, и авиаторы с задачами справились отлично. В настоящий момент тренировка вступила в свою завершающую фазу. Войскам предстоит сейчас осуществить перемещение в новые позиционные районы, свернуться и в последующем совершить марши в пункты постоянной дислокации", - сказал Муравейко, слова которого приводят в Telegram-канале минобороны.
По его словам, это тоже важный элемент подготовки, потому что марши будут совершаться на большие расстояния, в условиях пересеченной местности, часть из них ночью, для того чтобы обеспечить подготовку военнослужащих к действиям в любых условиях.