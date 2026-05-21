Минобороны показало пуск ракеты "Ярс" с Плесецка

17:01 21.05.2026 (обновлено: 17:21 21.05.2026)
МО РФ показало пуск "Ярса" с Плесецка по полигону Кура на учениях ядерных сил

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России показало пуск межконтинентальной баллистической ракеты передвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура в рамках учений ядерных сил.
На кадрах с нескольких ракурсов показан выход ракеты из пусковой установки и первые участки ее полета.
Также ведомство продемонстрировало состоявшиеся в рамках второго этапа учений ядерных сил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону "Чижа" с фрегата, работу белорусских военнослужащих на полигоне "Капустин Яр" по пуску баллистической ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Кроме того, показаны полеты самолетов дальней авиации Ту-95мс и самолетов МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой комплекса "Кинжал".
БезопасностьПлесецкРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)PC-24 «Ярс» (ракета)Плесецк (космодром)
 
 
