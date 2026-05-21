Минобороны показало пуск ракеты "Ярс" с Плесецка

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России показало пуск межконтинентальной баллистической ракеты передвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура в рамках учений ядерных сил.

На кадрах с нескольких ракурсов показан выход ракеты из пусковой установки и первые участки ее полета.

Также ведомство продемонстрировало состоявшиеся в рамках второго этапа учений ядерных сил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону "Чижа" с фрегата, работу белорусских военнослужащих на полигоне "Капустин Яр" по пуску баллистической ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".