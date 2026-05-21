В Баренцевом море в рамках учений произвели пуск ракеты "Циркон"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж фрегата с акватории Баренцева моря произвел пуск ракеты "Циркон" по полигону "Чижа", сообщили в Минобороны РФ.
В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, отметили в ведомстве.
"С акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону "Чижа", - говорится в сообщении.