В Баренцевом море в рамках учений произвели пуск ракеты "Циркон"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж фрегата с акватории Баренцева моря произвел пуск ракеты "Циркон" по полигону "Чижа", сообщили в Минобороны РФ.

В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, отметили в ведомстве.