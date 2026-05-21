Минобороны рассказало о результатах второго этапа учений ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все ракеты, запущенные в ходе учений ядерных сил, достигли целей, сообщило Минобороны.
- Учения проходят в ВС России с 19 по 21 мая.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Все ракеты, запущенные в ходе учений ядерных сил, достигли целей, задачи маневров решены в полном объеме, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.