На ядерных учениях ВС России развернули стратегические ракетные комплексы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На учениях ядерных сил развернули мобильные стратегические ракетные комплексы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения в рамках учения ядерных сил развернуты на полевых позициях, сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях", - говорится в сообщении.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.