"Нужно считаться": ядерные учения России напугали Запад

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. В ней участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.