На полевые пункты в Белоруссии в ходе учений доставили ядерные боеприпасы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России.
"В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь", — говорится в сообщении военного ведомства.