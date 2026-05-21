Россияне стали чаще ездить в Турцию без помощи туроператоров

АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Российские туристы все чаще предпочитают самостоятельно планировать поездки в Турцию, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров, сообщил РИА Новости владелец сети отелей в турецкой курортной Анталье, член Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Ихсан Ташмаз.

"Многие россияне сейчас самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют апартаменты или небольшие бутик-отели через онлайн-платформы. Особенно это заметно среди туристов, которые приезжают в Турцию не впервые и уже хорошо знают курорты, инфраструктуру и особенности отдыха. Люди хотят больше свободы, меньше привязки к пакетным программам и возможности самостоятельно распределять бюджет", — сказал собеседник агентства.