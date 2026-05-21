Россияне стали чаще ездить в Турцию без помощи туроператоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские туристы все чаще самостоятельно планируют поездки в Турцию, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров.
- Россияне в 2026 году начали активнее бронировать отдых в Турции заранее, пытаясь зафиксировать цены до традиционного летнего подорожания.
- В туристической отрасли Турции ожидают сохранения высокого потока туристов из России в 2026 году, свыше 6–7 миллионов человек.
АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Российские туристы все чаще предпочитают самостоятельно планировать поездки в Турцию, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров, сообщил РИА Новости владелец сети отелей в турецкой курортной Анталье, член Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Ихсан Ташмаз.
Представители турсектора Антальи ранее сообщили РИА Новости, что россияне в 2026 году начали активнее бронировать отдых в Турции заранее, пытаясь зафиксировать цены до традиционного летнего подорожания. В отрасли отмечают, что средняя стоимость недельного пакетного тура на двоих в отель категории пять звезд с системой all inclusive сейчас составляет около 180–300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона.
"Многие россияне сейчас самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют апартаменты или небольшие бутик-отели через онлайн-платформы. Особенно это заметно среди туристов, которые приезжают в Турцию не впервые и уже хорошо знают курорты, инфраструктуру и особенности отдыха. Люди хотят больше свободы, меньше привязки к пакетным программам и возможности самостоятельно распределять бюджет", — сказал собеседник агентства.
В туристической отрасли Турции ожидают сохранения высокого потока туристов из России в 2026 году. По оценкам представителей рынка, страну могут посетить свыше 6–7 миллионов россиян, при этом Россия останется одним из крупнейших въездных рынков для турецких курортов. Собеседники отрасли отмечают, что российские туристы традиционно входят в число лидеров по продолжительности отдыха и общему объему расходов, превышающих 1000 долларов в среднем на человека.