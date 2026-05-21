Следствие выясняет подробности исчезновения девочки в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Дубна Тульской области пропала трехлетняя девочка, по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.
- Девочку нашли живой в лесу, ее здоровью ничего не угрожает.
ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Подробности исчезновении трехлетней девочки в поселке Дубна Тульской области, которую нашли в четверг в лесу, устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.
"Все подробности устанавливаются", - сказали в пресс-службе ведомства.
О пропаже ребенка стало известно в среду, в СУСК России по Тульской области возбудили уголовное дело, ход расследования которого контролировала прокуратура. К поиску подключились правоохранители, спасатели, волонтеры, а также водолазы, которые обследовали водоемы. Как сообщил РИА Новости глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, в четверг девочку нашли живой в лесу, ее здоровью ничего не угрожает.