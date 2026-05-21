Найденную в Тульской области трехлетнюю девочку направили в больницу

ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Трехлетнюю девочку, которая пропала в среду в поселке Дубна Тульской области, направили в больницу для оказания медицинской помощи, сообщил региональный поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" на своей странице во "ВКонтакте".
"Трехлетнюю (девочку – ред.) обнаружила 33-я "лиса" — пешая поисковая группа ДПСО "ЛизаАлерт". В ее составе работали доброволец Московского региона Ирина (позывной "Революция") и двое местных жителей. Поисковая группа оперативно эвакуировала девочку, передала ее сотрудникам полиции, после чего (девочка – ред.) была направлена в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
О пропаже ребенка стало известно в среду, в СУСК России по Тульской области возбудили уголовное дело, ход расследования которого контролировала прокуратура. К поиску подключились правоохранители, спасатели, волонтеры, а также водолазы, которые обследовали водоемы. Как сообщил РИА Новости глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, в четверг девочку нашли живой в лесу, ее здоровью ничего не угрожает.