Пропавшую в Тульской области девочку нашли живой

ТУЛА, 21 мая — РИА Новости. Трехлетнего ребенка, пропавшего в поселке Дубна Тульской области, обнаружили живым, заявил РИА Новости глава администрации района Кирилл Гузов.
"Девочка нашлась живая, слава богу, нашлась в лесу", — отметил он.
На нее наткнулись недалеко от населенного пункта, где она потерялась. Ребенка направили в больницу, угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что девочка пропала в среду. В поисковой операции участвовали волонтеры, следователи, сотрудники полиции и спасатели, включая водолазов.
Подробности исчезновения ребенка выяснят в региональном управлении СК.
