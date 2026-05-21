Пропавшую в Тульской области девочку нашли живой

12:05 21.05.2026 (обновлено: 13:38 21.05.2026)
Пропавшую в Тульской области 3-летнюю девочку нашли живой в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехлетнюю девочку, пропавшую в Тульской области, нашли живой в лесу.
  • На нее наткнулись недалеко от населенного пункта, где она потерялась.
  • Ребенка направили в больницу, угрозы жизни нет.
ТУЛА, 21 мая — РИА Новости. Трехлетнего ребенка, пропавшего в поселке Дубна Тульской области, обнаружили живым, заявил РИА Новости глава администрации района Кирилл Гузов.
«

"Девочка нашлась живая, слава богу, нашлась в лесу", — отметил он.

На нее наткнулись недалеко от населенного пункта, где она потерялась. Ребенка направили в больницу, угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что девочка пропала в среду. В поисковой операции участвовали волонтеры, следователи, сотрудники полиции и спасатели, включая водолазов.
Подробности исчезновения ребенка выяснят в региональном управлении СК.
