Семья девочки, пропавшей в Тульской области, считается благополучной

ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Семья трехлетней девочки, которая пропала в среду в поселке Дубна Тульской области, считается благополучной, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ночью в четверг пресс-служба СУСК России по Тульской области сообщала, что трехлетняя девочка пропала в рабочем поселке Дубна. Возбуждено уголовное дело. По данным региональной пресс-службы "Лиза Алерт", беговел ребенка был обнаружен на опушке лесного массива, рядом с которым есть подболоченные участки, реки и ручьи. Водолазы обследуют водоемы. Прокуратура региона контролирует ход расследования.
"Семья благополучная", - сообщил собеседник агентства.