Появились кадры тренировки ядерных сил под руководством Путина и Лукашенко

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры совместной тренировки ядерных сил РФ и Белоруссии под руководством российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами", - сказал Путин.
Лидеры государств связались по видео-конференц-связи в ходе совместной тренировки ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Минобороны России в четверг показало развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", снаряженных специальными боеприпасами, в Белоруссии на учениях ядерных сил.