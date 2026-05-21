Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 21.05.2026 (обновлено: 16:43 21.05.2026)
Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил

Путин и Лукашенко по видеосвязи проводят тренировку ядерных сил

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Лукашенко дистанционно проводят тренировку вооруженных сил.
  • Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства, заявил президент России.
  • Организационная часть учений прошла без сбоев.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко дистанционно проводят ядерные учения.
"Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами", — заявил российский лидер.
Учения ВС России по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Нужно считаться": ядерные учения России напугали Запад
Вчера, 07:15
Путин уточнил, что военные отработают пуски баллистических и крылатых ракет. По его словам, ядерная триада должна быть гарантом суверенитета Союзного государства и поддерживать баланс сил на глобальном уровне.
Лукашенко же подчеркнул, что армии двух стран регулярно проводят такие мероприятия. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территорию от Бреста до Владивостока.
«
"Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай бог. Мы церемониться не будем", — отметил он.
По его словам, организационная часть учений прошла без сбоев.
В Белоруссии развернули Искандеры со спецбоеприпасами - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В рамках учений в Белоруссии развернули "Искандеры" со спецбоеприпасами
Вчера, 06:05
Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в Белоруссии 18 мая. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Не ждали: Россия готовит Европу к жаркому лету
20 мая, 08:00
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРакетные войска стратегического назначенияВ миреБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала