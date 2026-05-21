Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин и Лукашенко дистанционно проводят тренировку вооруженных сил.
- Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства, заявил президент России.
- Организационная часть учений прошла без сбоев.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко дистанционно проводят ядерные учения.
"Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами", — заявил российский лидер.
Путин уточнил, что военные отработают пуски баллистических и крылатых ракет. По его словам, ядерная триада должна быть гарантом суверенитета Союзного государства и поддерживать баланс сил на глобальном уровне.
Лукашенко же подчеркнул, что армии двух стран регулярно проводят такие мероприятия. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территорию от Бреста до Владивостока.
"Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай бог. Мы церемониться не будем", — отметил он.
По его словам, организационная часть учений прошла без сбоев.
Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в Белоруссии 18 мая. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.
