Трамп очарован Путиным, считает бывший генсек НАТО

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что президент США Дональд Трамп очарован российским президентом Владимиром Путиным.
"Кстати, вы можете объяснить мне, почему Трамп, кажется, так очарован Путиным, что он часто использует его фразы и оказывает давление на (Владимира) Зеленского и европейцев? Почему он так очарован Путиным?" - спросил Расмуссен у бывшего министра обороны США Марка Эспера во время их дискуссии на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
Эспер в ответ начал размышлять на другую тему и не ответил на вопрос экс-генсека.