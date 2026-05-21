Трамп очарован Путиным, считает бывший генсек НАТО - РИА Новости, 21.05.2026
16:06 21.05.2026
Трамп очарован Путиным, считает бывший генсек НАТО

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Трамп очарован Путиным

© AP Photo / Jon Super Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
  • Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Дональд Трамп очарован Владимиром Путиным.
  • Расмуссен задал вопрос о причинах этого бывшему министру обороны США Марксу Эсперу, но тот не ответил на него.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что президент США Дональд Трамп очарован российским президентом Владимиром Путиным.
"Кстати, вы можете объяснить мне, почему Трамп, кажется, так очарован Путиным, что он часто использует его фразы и оказывает давление на (Владимира) Зеленского и европейцев? Почему он так очарован Путиным?" - спросил Расмуссен у бывшего министра обороны США Марка Эспера во время их дискуссии на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
Эспер в ответ начал размышлять на другую тему и не ответил на вопрос экс-генсека.
