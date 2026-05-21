США пошлют дополнительные пять тысяч солдат в Польшу

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США собираются направить еще пять тысяч солдат в Польшу, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и нашими отношениями с ним я рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих", — написал он в соцсети Truth Social.
Ранее Defense News сообщило, что американская армия отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военных, и соответствующего оборудования. Источник издания не раскрыл подробностей такого решения.
Накануне агентство Reuters писало, что Вашингтон планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.