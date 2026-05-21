США пошлют дополнительные пять тысяч солдат в Польшу
23:29 21.05.2026 (обновлено: 00:00 22.05.2026)
Трамп: США пошлют дополнительные пять тысяч солдат в Польшу

© РИА Новости / Стрингер | Американские военные в Польше
Американские военные в Польше. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США собираются направить еще пять тысяч солдат в Польшу, заявил Трамп.
  • Сейчас в Польше расквартировано около десяти тысяч американских военных.
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США собираются направить еще пять тысяч солдат в Польшу, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«

"В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и нашими отношениями с ним я рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих", — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее Defense News сообщило, что американская армия отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военных, и соответствующего оборудования. Источник издания не раскрыл подробностей такого решения.
Сейчас в Польше расквартировано около десяти тысяч американских военных.
Накануне агентство Reuters писало, что Вашингтон планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.
