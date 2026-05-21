Трамп раскритиковал предоставление гражданства США детям богачей из Китая

20:14 21.05.2026
Трамп раскритиковал предоставление гражданства США детям миллионеров из Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что норма о предоставлении американского гражданства по праву рождения не должна использоваться миллионерами из Китая для получения их детьми статуса гражданина США.
  • Он издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США, считая, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что норма о предоставлении американского гражданства по праву рождения не должна использоваться миллионерами из Китая для получения их детьми статуса гражданина.
"Теперь на очереди у нас еще один вопрос - гражданство по праву рождения… Это правило явно не предназначалось для того, чтобы миллионеры из Китая делали своих детей гражданами нашей страны", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
Верховный суд США уже заслушал аргументы по делу об отмене гражданства по праву рождения 1 апреля, решение ожидается к июлю. Пока указ Трампа остается полностью заблокирован судами, а большинство верховных судей на слушаниях, как сообщают американские СМИ, скептически отнеслись к законности этой инициативы.
