Трамп раскритиковал предоставление гражданства США детям богачей из Китая

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что норма о предоставлении американского гражданства по праву рождения не должна использоваться миллионерами из Китая для получения их детьми статуса гражданина.
Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
Верховный суд США уже заслушал аргументы по делу об отмене гражданства по праву рождения 1 апреля, решение ожидается к июлю. Пока указ Трампа остается полностью заблокирован судами, а большинство верховных судей на слушаниях, как сообщают американские СМИ, скептически отнеслись к законности этой инициативы.