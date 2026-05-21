Трамп раскритиковал предоставление гражданства США детям богачей из Китая

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что норма о предоставлении американского гражданства по праву рождения не должна использоваться миллионерами из Китая для получения их детьми статуса гражданина.

Верховный суд США уже заслушал аргументы по делу об отмене гражданства по праву рождения 1 апреля, решение ожидается к июлю. Пока указ Трампа остается полностью заблокирован судами, а большинство верховных судей на слушаниях, как сообщают американские СМИ, скептически отнеслись к законности этой инициативы.