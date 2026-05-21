Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.

"Мы получим его. Нам он не нужен, так что мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим. Однако мы не собираемся позволить им сохранять его", - указал Трамп.