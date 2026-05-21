19:51 21.05.2026
Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив для свободного судоходства

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства и отказа от взимания платы за проход по этой водной артерии.
  • Он заявил, что США намерены забрать иранские запасы урана и, вероятно, уничтожить их.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
"Мы хотим, чтобы он был открыт и свободен. Мы не хотим сбора платы", - сказал Трамп журналистам на вопрос, каким он видит решение ситуации вокруг Ормузского пролива.
Глава Белого дома также прокомментировал позицию Вашингтона в отношении обогащенного урана, который находится на территории исламской республики. Он заявил, что США не откажутся от планов забрать ядерный материал.
"Мы получим его. Нам он не нужен, так что мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим. Однако мы не собираемся позволить им сохранять его", - указал Трамп.
Ранее в четверг Трамп сообщил, что Соединенные Штаты сейчас продолжают переговоры с Ираном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости для США получения Ираном ядерного оружия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
