США продолжают переговоры с Ираном, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты сейчас продолжают переговоры с Ираном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Мы продолжаем переговоры и мы увидим (возможно ли соглашение - ред.)", - сказал он журналистам, комментируя возможность сделки.
Американский лидер также в очередной раз подчеркнул недопустимость получения Ираном ядерного оружия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.